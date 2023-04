Man die geld pinde met gestolen pas op Grote Markt dinsdag te zien in Opsporing Verzocht

Foto via Politie.nl

De man die op 8 februari met een gestolen pas geld pinde op de Grote Markt is aanstaande dinsdag te zien op net AVROTROS-programma Opsporing Verzocht.



Dat maakte de politie maandagochtend bekend.

De politie meldt dat er, nadat de politie eind vorige maand foto’s verspreidde van de verdachte, verschillende tips zijn binnengekomen. Maar de verdachte is nog niet herkend. Daarom zendt Opsporing Verzocht bewegend beeld uit van de verdachte. De uitzending van Opsporing Verzocht is dinsdagavond vanaf 20:30 uur te zien op NPO2.

De man nam op woensdag 8 februari geld op bij automaten op een aantal plaatsen in Groningen. Ook in Duitsland is gepind. De pinpas is van een 25-jarige man uit Delfzijl. Hij liep dinsdagavond 7 februari door de binnenstad van Assen toen hij werd aangesproken door twee mannen. Ze willen zijn spullen. Onder dreiging van wat mogelijk een mes is, stond het slachtoffer zijn pinpas af.

Eén van de pintransacties vond plaats aan de Grote Markt in Groningen. Daarop is de verdachte duidelijk te zien. Het gaat om een jonge man met een getinte huidskleur. Hij wordt tussen de 16 en 30 jaar geschat. Hij droeg een groen/grijze gewatteerde jas met op linkerborst een oranje streep en een zwart heuptasje.

Wie de verdachte herkent, of meer informatie heeft waarmee het onderzoek geholpen wordt, kan contact opnemen door de politie te bellen via 0900-8844. Het kan ook anoniem, via 0800-7000.