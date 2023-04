Online fraudeur in de kraag gevat bij MediaMarkt; verdachte bestelt goederen met duizenden gestolen euro’s

Foto via Google Maps - Streetview

Een online fraudeur dacht gewoon zijn online bestelling bij de MediaMarkt in Groningen op te halen. Maar in plaats van duizenden euro’s aan dure elektronica, stond een politieteam klaar om hem aan te houden.

De man kwam onlangs in het vizier van medewerkers van het elektronicaconcern. Daar deed de man een opvallende bestelling, die zou kunnen duiden op een frauduleuze bestelling. De MediaMarkt annuleerde de bestelling (ter waarde van ruim zevenduizend euro) en lichtte de politie in. Na overleg besloot de winkel om de man toch een mail te sturen, waarin stond dat hij zijn bestelde waar kon ophalen bij het filiaal in Groningen. Eenmaal aangekomen bleek dat er niet voor een fors bedrag aan elektronica klaarstond voor de man, maar een cordon politieagenten.

De politie verrichtte onderzoek naar de bankrekening waarmee de man betaalde. Die bleek van een vrouw uit Rotterdam te zijn. Deze vrouw sluisde haar geld van haar ‘normale’ bankrekening over naar deze nieuwe rekening, op advies van een bellende ‘bankmedewerker’. Deze ‘medewerker’ kwam volgens de vrouw met het advies, omdat ze slachtoffer zou zijn geworden van fraude. Dat bleek later ook het geval te zijn, maar dan wel omdat de bankmedewerker in werkelijkheid een fraudeur bleek te zijn.

De politie laat maandagmiddag weten dat tips als die van de MediaMarkt cruciaal zijn bij het vroegtijdig opsporen van dit soort internetcriminaliteit. “Als politie willen we niet alleen daders opsporen, maar richten we ons ook op het verstoren van het criminele proces”, vertelt Bouke van der Laan van het basisteam Groningen-Noord.

“Dit kunnen we alleen samen met partners en partijen die ook te maken krijgen met deze criminelen en ons dus kunnen helpen door verdachte situaties te melden. Het liefst meteen, zodat we gelijk kunnen handelen en op heterdaad kunnen aanhouden. Op heterdaad ‘boeven vangen’ willen we allemaal. Dat we nu, door samen te werken met publiek-private partijen, de heterdaadkracht binnen online criminaliteit kunnen vergroten is een mooie ontwikkeling en geeft veel energie.”