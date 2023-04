Man aangehouden na stelen lokfiets in binnenstad

Foto via Politie.nl

Een 42-jarige man uit Groningen is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden voor het stelen van een lokfiets. Dat meldt de politie op sociale media.

“Een lokfiets werd gestolen van een plek in de binnenstad”, schrijft de politie. “Terwijl wij arriveerden op de locatie ging de verdachte er snel vandoor. Daarbij liet hij nog een tas met een flex uit zijn handen vallen. Even verderop hebben we hem aan kunnen houden. Een mooie vangst.”

Een lokfiets is voorzien van gps. De fiets wordt door de politie neergezet op locaties waar veel fietsen worden gestolen. Komt een fiets in beweging dan krijgt de politie automatisch een seintje.