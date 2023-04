Man aangehouden na bedreigen portier horecagelegenheid met grote machete

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een portier van een horecagelegenheid aan de Peperstraat is in de nacht van vrijdag op zaterdag bedreigd. Dat heeft de politie zaterdagavond laten weten.

“De portier werd bedreigd door een 57-jarige man uit Groningen”, schrijft de politie. “De man stond met een grote machete op straat te zwaaien. Bizar!” Een machete, ook wel kap- of junglemes genoemd, is een mes dat gemiddeld een lemmet heeft dat vijftig tot zestig centimeter lang is. Agenten waren snel aanwezig in de straat en konden de verdachte arresteren.

“Uit het onderzoek bleek dat hij ook een gestolen fiets bij zich had en tevens in bezit was van 1.600 euro aan contanten.” De man is overgebracht naar het politiebureau waar hij zaterdag verhoord is. Ook vorige week werd een horecamedewerker in de Peperstraat bedreigd. Toen hielden agenten een 26-jarige man uit Delfzijl aan die een doorgeladen vuurwapen bij zich bleek te hebben.