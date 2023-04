Man (30) uit Budel die vrouw (70) neerstak aan Holtstek moet naar Pieter Baan Centrum

Foto: Rieks Oijnhausen

De dertigjarige man uit Budel, die heeft bekend dat hij op 31 januari een 70-jarige vrouw uit Groningen heeft doodgestoken in haar woning aan de Holtstek in Stad, moet voor onderzoek naar het Pieter Baan Centrum.

Dat bepaalde de rechtbank in Zwolle dinsdagochtend, zo stellen RTV Noord en DvhN.

Hoewel de verdachte al is onderzocht door een psycholoog (die geen aanwijzingen voor psychische problemen heeft geconstateerd) vroeg het OM aan de rechter om de dertigjarige Radwan M. toch naar het Pieter Baan Centrum (PBC).

De Palestijnse vluchteling (die officieel in Budel ingeschreven staat) wordt door het OM beschuldigd van gekwalificeerde doodslag, wat betekent dat de man zijn slachtoffer heeft gedood om een ander misdrijf te verbergen.

Omdat de verdachte nu naar het PBC moet voor observatie, duurt het langer voordat er inhoudelijk naar de zaak tegen M. wordt gekeken. Op dinsdag 11 juli volgt er opnieuw een pro-formazitting in de zaak.

De steekpartij waar M. van wordt verdacht, vond op 31 januari plaats bij de woning van het 70-jarige slachtoffer aan de Holtstek. De vrouw raakte daarbij zwaargewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is zij later aan haar verwondingen bezweken. De politie begon direct met een onderzoek naar de toedracht. Vrij snel na het incident werd M. aangehouden aan de Rademarkt. Later werd ook een 29-jarige man uit Hoogeveen aangehouden voor betrokkenheid, maar deze persoon is weer op vrije voeten. De Drent had niks met de zaak te maken.