Man (29) moet twee weken brommen voor betasten vrouw tijdens Pride Groningen

Foto: Rechtspraak.nl

Een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van twee weken, omdat hij tijdens de viering van Pride Groningen (vorig jaar augustus) een vrouw bij haar borsten heeft gegrepen in een café aan de Zwanestraat.

De vrouw was met haar zus aan het dansen en zingen in het café, toen twee mannen probeerden om hun aandacht te trekken. Een van de mannen zei dat zijn vriend de borsten van de vrouw aan wilde raken. Zonder enig commentaar ging dezelfde man over tot de aanranding.

De beveiliging in het café werd ingeschakeld en de man werd aangehouden. Naar verluidt zou de man zijn daad wel aan beveiligers hebben bekend, maar tegenover de politie trok hij zijn bekentenis in. De rechter ging daar niet in mee en vindt dat uit getuigenverklaringen en aanvullend bewijs blijkt dat de man degene is geweest die de vrouw heeft aangerand.

“Het slachtoffer heeft verklaard dat zij geschrokken is van het feit dat zij tegen haar wil op deze manier is aangeraakt en dat het haar verdrietig maakte, ook omdat het niet de eerste keer was dat haar zoiets is overkomen”, aldus de rechtbank. “De gedraging van de verdachte zijn vernederend, intimiderend en een aantasting van de lichamelijke integriteit van het slachtoffer.”

Het is niet voor het eerst dat de man is veroordeeld voor soortgelijke vergrijpen, dus ziet de rechtbank geen aanleiding voor een voorwaardelijke straf en moet de man twee weken brommen.