Magteld van der Kramer uit Stad krijgt gouden CDA-speld

Magteld van der Kramer uit Groningen kreeg maandagochtend de Gouden Speld van het CDA. De partij erkende daarmee haar jarenlange inzet en grote betekenis ‘op de achtergrond’ voor de christendemocraten in de provincie.

Het landelijk bestuur van het CDA verraste Van der Kramer op haar verjaardag met de Gouden Speld van haar partij.

Het CDA noemt Van der Kramer een vrouw die van grote betekenis is geweest voor de inwoners van de stad en voor de ouderen in de provincie. “Van der Kramer deed haar politieke werk zonder de nadruk te leggen op zichzelf en dat komt in de politiek helaas maar zelden voor”, aldus Ulfert Molenhuis, voorzitter van de seniorenafdeling van het CDA in de provincie. “Ze is een vrouw die we misschien het beste kunnen typeren met Hanny van Leeuwen, die zich vooral inzette voor de armen in onze samenleving.”

Van der Kramer was van 1976 tot 1997 secretaris van het CDA-bestuur in de gemeente Groningen. Daarna werkte ze verder als secretaris van CDA Senioren in de provincie en trad in 2014 ook toe tot het bestuur ervan. Dat deed Van der Kramer tot 2022, toen ze vanwege haar gezondheid laatste functie moeten neerleggen.