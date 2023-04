Magneetvissers halen 7.000 kilo oud ijzer uit Amsterdamse wateren: “Geld gaat naar Voedselbank Groningen”

Foto: Jan Duurt Dijkman

In Amsterdam zijn zondag tientallen magneetvissers aan de slag gegaan om oud ijzer uit het water te vissen. Het geld dat het oud ijzer oplevert wordt overgemaakt naar Voedselbank Groningen.

“Het is een prachtige dag geworden”, vertelt magneetvisser Jan Duurt Dijkman. “Het loopt nu tegen het avonduur en we zijn aan het opruimen. Het is een groot succes geworden. Hier aan de Baarsjesweg hebben we met zeventig tot tachtig magneetvissers lopen vissen. In het begin viel de opbrengst wat tegen. Maar op een gegeven moment hebben we iedereen wat de vrije hand gegeven, waarop men alle kanten op vloog. Uiteindelijk hebben we daardoor zo’n 7.000 kilo aan oud ijzer uit het water gevist.”

“Fietsen, dranghekken en een scooter”

En er werd van alles van de bodem gehaald: “Zo’n veertig tot vijftig fietsen. Ook veel fietswrakken en zwaar ijzer. We hebben een Felyx-scooter gevonden, een stuk of zeven dranghekken en verschillende accu’s van elektrische fietsen. Al die materialen hebben we in een container gestopt. Ik had van tevoren contact gezocht met SimmereN. Dat is een bekend metaalrecycling bedrijf aan de Winschoterweg in Groningen. Zij hadden speciaal voor deze dag een vrachtwagen met container naar Amsterdam gestuurd. Met de chauffeur hadden we afgesproken dat hij hier om 16.00 uur zou zijn, en hij was hier ook precies op dat tijdstip. Alle spullen gaan nu naar Groningen en daar wordt geïnventariseerd hoeveel geld we hier mee verdiend hebben.”

Tekst gaat verder onder de foto:





Een groep van zeventig tot tachtig magneetvissers deed zondag mee aan de actie. Foto: Jan Duurt Dijkman

“Ik wil vandaag een statement maken”

Dijkman durft qua geldbedrag geen inschatting te geven. “Dat vind ik lastig. Wel gaan we het geld overmaken aan de Voedselbank Groningen. Zij hebben het hard nodig en kunnen het goed gebruiken.” Ondanks de positieve dag is Dijkman niet opgetogen: “Wat we hier vandaag in Amsterdam gedaan hebben is een statement. In Groningen mag dit niet. Het gemeentebestuur staat mij niet toe om te magneetvissen in de Groningse wateren. Hier in Amsterdam is het geen enkel probleem. Dus ja. Ik moet nu naar Amsterdam om hier geld in te zamelen voor onze eigen Voedselbank.”

“Jammer dat het in Groningen niet mag”

De actie werd zondag breed opgepakt. “Je doet een aankondiging, en dat daar dan zeventig tot tachtig magneetvissers op af komen die zich inzetten voor het goede doel. Ja, dat vind ik geweldig. Er waren mensen uit België, er was iemand uit Friesland, uit Breda en ook verschillende Groningers. In juli vindt het volgende evenement plaats. De vergunningsaanvraag daarvoor was in een poep en een scheet klaar. Ik vind het jammer dat het in Groningen niet mag. Je zorgt voor schone Groningse wateren, en in dit geval halen we geld op voor het goede doel. Ik zie het probleem niet.”

In Groningen niet toegestaan

Het magneetvissen in Groningen heeft al verschillende keren tot vragen geleid in de politiek van onder andere de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en D66. De gemeente wil het echter niet toestaan. Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Beheer en Onderhoud liet in februari weten dat in Groningen een afweging is gemaakt en dat het niet wordt toegestaan vanwege de vele risico’s als het toebrengen van schade aan kabels, het vinden van explosieven of het beschadigen van archeologische vondsten die op de bodem liggen.





Van SimmereN stuurde voor de actie speciaal een vrachtwagen met een container naar Amsterdam om de spullen op te halen. Foto: Jan Duurt Dijkman