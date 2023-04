“Maandag veel zon en later bewolking, Goede Vrijdag lijkt droog te gaan verlopen”

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen zal de zon zich regelmatig laten zien. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat het Paasweekend waarschijnlijk grotendeels droog verlopen.

“Maandag is er eerst veel zon en in middag komt er wat meer bewolking voor”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een matige oostenwind, kracht 3, wordt het 7 of 8 graden. In de nacht van maandag op dinsdag minimumtemperaturen rond het vriespunt waarbij er ook kans is op lichte vorst. Dinsdag zijn er perioden met zon, maar is er ook kans op een paar ‘Noordzeewolkenvelden’. Het blijft aan de koude kant met 7 of 8 graden als maximumtemperatuur. In de nacht naar woensdag kans op wat lichte vorst.”

“Waterkoud op Witte Donderdag”

“Woensdag zijn de veranderingen klein. Wolkenvelden en perioden met zon wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij 7 of 8 graden is het fris. De wind is zwak en veranderlijk, rond kracht 2. Op Witte Donderdag is er veel bewolking met vooral later op de dag kans op wat regen. Het wordt 7 of 8 graden en het voelt waterkoud aan. Op Goede Vrijdag is er weer af en toe zon en lijkt het droog te blijven. Met 10 tot 12 graden wordt het ook wat zachter.”

Paasprognose

“Op Stille Zaterdag en Paaszondag wisselen perioden met zon en wolkenvelden elkaar af. Het blijft waarschijnlijk droog op beide dagen, maar helemaal zeker is het niet. Een kleine storing ligt dicht in de buurt en zou die boven ons land terecht komen dan ziet het er allemaal wat minder fraai en stabiel uit met zelfs kans op een paar stevige buien. Waarschijnlijk wordt het 8 tot 10 graden.”

“Op Paasmaandag zou de rol van de zon wel eens iets groter kunnen worden en pakt het kwik een of twee graden hoger uit en wordt het 12 tot 14 graden. Ook dan blijft het droog. Volgens het Canadese rekenmodel wordt het zelfs ronduit voorjaar met zonovergoten condities en 15 tot 18 graden. Ze zijn voorlopig een ‘warme uitbijter’ maar wel een interessante en vooral vriendelijke optie.”

