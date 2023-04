“Maandag stevige buien, op Koningsdag zon en waarschijnlijk droog”

Foto: Johan Bosklopper

De komende dagen is het grijs en hebben we regelmatig te maken met regen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat Koningsdag waarschijnlijk droog verlopen.

“Maandagochtend hebben we te maken met enkele stevige buien”, vertelt Kamphuis. “In de middag is er wegtrekkende regen gevolgd door droog weer met af en toe zon. Het is kil bij 10 graden en de wind uit het westen is matig, windkracht 3 tot 4. In de nacht van maandag op dinsdag zijn er opklaringen en 3 graden als laagste temperatuur. Daarbij is er kans op grondvorst. Dinsdag is het koel bij 9 of 10 graden. Af en toe schijnt de zon en er valt een enkele bui bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind, windkracht 4 tot 5. In de nacht naar woensdag opnieuw kans op grondvorst.”

“Woensdag is het rustig en droog bij een graad of 10 als maximumtemperatuur. Daarbij wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Koningsnacht is het fris bij minima rond het vriespunt en op grote schaal zware grondvorst. Koningsdag ziet er voorlopig best vriendelijk uit. Juist dan wordt er een rug van hogedruk over ons land uitgerold. Het blijft dan ook droog, het is rustig weer en met regelmatig zon wordt het ook wat milder. We komen uit op 12 tot 14 graden. Vrijdag neemt de kans op wat regen weer toe, maar wordt het ook warmer met 15 tot 17 graden. Tijdens het weekend komt er een noordoostelijk stroming op gang. Het blijft waarschijnlijk droog en met regelmatig zon schommelt het kwik rond 15 graden.”

