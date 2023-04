“Maandag perioden met zon, op Bevrijdingsdag kans op buien”

Foto: Joris van Tweel

Maandag is er ruimte voor de zon maar is er ook bewolking. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het op dinsdag koud, maar is er daarna een snel herstel.

“Maandag zijn er perioden met zon, maar drijft er ook bewolking over”, vertelt Kamphuis. “In de middag is er een kleine kans op een bui. Het wordt 17 graden in het westen tot 19 of 20 graden in het oosten van de provincie. De wind uit het westen tot noordwesten is zwak tot matig, kracht 2 of 3. Dinsdag stroomt er veel koudere lucht ons gebied binnen. Het wordt slechts 9 graden. Er is veel bewolking met af en toe zon en er is een spetterbuitje mogelijk. De noordwestenwind is zwak of matig, kracht 2 tot 3. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn er opklaringen en kans op grondvorst.”

“Woensdag is er weer meer zon en gaan de scherpste kantjes van het koelere weer af. Het wordt 13 of 14 graden bij een zwakke of matige noordoostenwind, kracht 2 of 3. Donderdag, op de Nationale Herdenkingsdag, zijn er flinke perioden met zon en wordt het met 16 of 17 graden weer zachter. De oostenwind is matig, rond kracht 3. In de nacht naar Bevrijdingsdag is er kans een bui. Vrijdag ligt een storing in de buurt van ons land. De kans op regen of een bui neemt toe, maar ook de zon is niet kansloos. De temperatuur schommelt rond de 17 graden bij vrij rustige condities. Het weekend geeft aanhoudend kans op af en toe neerslag. Bij een matige wind uit het oosten tot zuidoosten en nu en dan zon wordt het 14 tot 17 graden.”

