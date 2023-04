“Maandag opklaringen, later in de week regen en teruglopende temperaturen”

Foto: Joris van Tweel

Thermische hoogstandjes hoeven we voorlopig nog niet te verwachten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis gaat er in de tweede helft van de week een storing passeren waardoor er regen gaat vallen en de temperatuur terugloopt.

“Maandag zijn er flinke opklaringen, afgewisseld door een paar stapelwolken en het blijft droog”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 14 of 15 graden bij een matige noordenwind, rond windkracht 3. In de nacht van maandag op dinsdag koelt het af naar 4 of 5 graden. Op dinsdag is het wisselend bewolkt met de dikste wolken in het zuiden van de provincie. Het blijft droog bij 13 of 14 graden en er steekt een matige noordoostenwind op, windkracht 3 tot 4.”

Waterkoud

“Woensdag zijn er perioden met zon maar houdt een forse wind uit het oosten tot noordoosten, kracht 4 tot 5, de temperatuur op 12 of 13 graden. Ook dan blijft het droog. Donderdag passeert er een storing. Er is meer bewolking, vooral tijdens het eerste deel van de dag is het zwaar bewolkt en valt er bovendien af en toe regen. De maximumtemperatuur doet een stap terug en met 10 graden is het waterkoud. De oostenwind is matig, windkracht 3 tot 4. Vrijdag wordt het weer zachter met 14 of 15 graden. Eerst is er zon maar later op de dag nemen de kans op wolken en regen weer toe.”

“Wachten op thermische hoogstandjes”

“Zaterdag en zondag is er zo nu en dan zon en vooral zaterdag nog kans op een bui. Het wordt op beide dagen rond de 13 graden. Na het weekend ziet het er naar uit dat de temperatuur eerder een stap terug dan vooruit doet. Verder neemt de kans op een bui toe en moeten we dus nog wachten op thermische hoogstandjes als een koele noordwestelijke stroming op de loer ligt.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.