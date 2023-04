Lycurgus pakt voor vijfde keer volleybalbeker

Samen Lycurgus heeft voor de vijfde keer in zijn bestaan de nationale volleybalbeker gewonnen. De ploeg van coach Arjan Taaij was zondagmiddag in sporthal Maaspoort in Den Bosch te sterk voor Draisma Dynamo uit Apeldoorn: 3-1.

In de eerste set stonden de Groningers voortdurend een paar punten voor. De tegenstanders hadden bij een 19-16 achterstand een tegenslag te verwerken toen passer/loper Ramon Martinez-Gion met een afgescheurde achillespees uitviel. Lycurgus pakte vervolgens het tweede setpunt: 25-19. In de tweede set waren de verschillen klein, maar uiteindelijk pakte Dynamo het eerste setpunt: 22-25.

In het begin van de derde set kwam Lycurgus al snel op een 4-8 achterstand te staan. Na een time-out wisten de Groningers snel daarna op 10-10 te komen. Daarna stond Lycurgus steeds een paar punten voor, en het eerste setpunt werd gepakt: 25-22.

In de laatste set was Lycurgus duidelijk de sterkste ploeg. Via 13-7 en 20-13 kwam Lycurgus bij 24-17 op matchpunt. Het derde matchpunt werd gepakt: 25-19.

Daarmee won Lycurgus voor de vierde keer op rij keer de beker. Eerder dit seizoen was de ploeg ook al sterk voor Dynamo in de strijd om de Supercup.

Afgelopen zaterdag verloor Lycurgus in de reguliere competitie in eigen huis nog van Dynamo met 1-3.