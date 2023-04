Lycurgus nog niet zeker van finale om landstitel

Het is Samen Lycurgus nog niet gelukt om zich te plaatsen voor de finaleserie om de landstitel. De Groninger volleyballers verloren zaterdagavond in eigen huis van Draisma Dynamo uit Apeldoorn: 1-3.

De eerste set was gelijk al spannend. Eerst stond Lycurgus op setpunt, maar vervolgens pakten de gasten hun eerste setpunt: 24-26. De tweede set ging nog vrij eenvoudig met 25-21 naar de thuisploeg, maar de derde set eindigde bijna zoals de eerste. De Groningers kwamen eerst drie keer op setpunt, waarna Dynamo toch de set pakte: 26-28. In de vierde set speelde Lycurgus nauwelijks meer wat klaar. Via 6-12 werd het 13-25.

Om zich te plaatsen voor de finale had Lycurgus met 3-0 of 3-1 moeten winnen. Nu is de ploeg van coach Arjan Taaij gezakt naar de derde plaats in de kampioensgroep. Lycurgus heeft 21 punten, terwijl Active Living Orion nu koploper is met 23 punten. Op de tweede plaats staat Dynamo met eveneens 23 punten.

Komende maandag speelt Lycurgus in Den Bosch de bekerfinale, eveneens tegen Dynamo. De wedstrijd begint om 15.30 uur.