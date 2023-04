Luuk Hofhuis blijft langer bij Lycurgus

Foto: Amysoft Lycurgus

Luuk Hofhuis blijft nog een jaar bij Samen Lycurgus. Dat maakte de volleybalclub donderdag bekend. Hofhuis is daarmee de tweede speler die volgend jaar zeker in actie komt in de Groningse volleybalformatie.

Het contract met Hofhuis liep na dit seizoen af. Zowel Hofhuis als de club laten weten blij te zijn met de nieuwe handtekeningen. “Het afgelopen seizoen heeft Luuk een grote stap gemaakt als middenman en is op veel momenten bepalend geweest in onze sportieve resultaten”, aldus coach Arjan Taaij. “Komend seizoen gaan we samen proberen een nieuwe stap te maken in zijn ontwikkeling richting de toekomst.”

Hofhuis zelf wil komend seizoen gebruiken om door te groeien als speler: “Ik blijf omdat Samen Lycurgus de ambitie houdt om op topniveau mee te blijven doen en ik heb nog voldoende te leren om beter te worden. Dat is nodig, want mijn ambitie is doorgroeien naar de beste versie van mezelf.”

Komend seizoen wordt het derde voor Hofhuis in Groningse dienst. De middenman kende in 2021 een lastige start in Groningen, veroorzaakt door een afgescheurde achterste kruisband in een knie. De in Neede geboren speler is daar volledig van hersteld en Hofhuis groeide volgens Lycurgus dit jaar uit tot de ‘beste blokkeerder van de Eredivisie’, met de meeste ‘killblocks’ van het seizoen.

Hofhuis en Jeffrey Klok zijn tot nu toe de enige Lycurgus-spelers die vastliggen voor volgend seizoen.