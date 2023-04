Luchtkwaliteit in Groningen opnieuw matig door paasvuren

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De luchtkwaliteit in Groningen is Paaszondagavond opnieuw matig. Door paasvuren in de regio is er flink wat fijnstof aanwezig in de lucht.

Uit gegevens van Luchtmeetnet, die een meetapparaat bij de Europaweg hebben, bleek dat om 21.00 uur er 22.35 µg/m³ fijnstof werd gemeten. Dat was op dat moment binnen de perken. Om 23.00 uur was de hoeveelheid fijnstof toegenomen naar 53.07 µg/m³. Dit betekent een matige situatie. De verwachting is dat de hoeveelheid fijnstof de komende uren zal stabiliseren en daarna weer zal afnemen naar normale waarden.

Het RIVM waarschuwt dat de hoge concentraties gezondheidsklachten kunnen geven. Mensen die bijvoorbeeld astmatisch zijn, of een longziekte hebben, worden aangeraden om zware lichamelijke inspanning te vermijden. Een ziekte als astma kan door de hoeveelheid fijnstof erger worden. Ook luchtwegklachten als piepende ademhaling, hoesten en kortademigheid kunnen toenemen. Mensen met klachten kunnen contact opnemen met de huisarts of de GGD. Ook zaterdagavond was de luchtkwaliteit in Groningen matig. Dit werd toen veroorzaakt door paasvuren in Duitsland.