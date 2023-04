Lintjesregen: twaalf onderscheidingen voor Groningers

Burgemeester Koen Schuiling heeft deze woensdag op het stadhuis elf Koninklijke onderscheidingen uitgereikt. Dit ter gelegenheid van de jaarlijkse Lintjesregen.

Zes Groningers ontvingen de onderscheiding die hoort bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vier personen werden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Eén persoon is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en éen persoon tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Het gaat om vier vrouwen en acht mannen in de leeftijd van 52 tot 75 jaar. Onder hen is de voormalige wethouder Roeland van der Schaaf. Verder kregen drie wetenschappers een onderscheiding. De anderen maakten zich vooral verdienstelijk op maatschappelijk gebied, of in het vrijwilligerswerk.

Hier volgt de lijst met twaalf decorandi:

Mevrouw drs. J.H. (Anne) Benneker-Sanders (68 jaar) (Garmerwolde)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor haar verdiensten op het terrein van o.a. cultureel erfgoed, mantelzorg en voetbal.

De heer J.R.A. (Joop) Boertjens (74 jaar) (Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor zijn verdiensten op het terrein van bewonersbelangen, zorg en volksvertegenwoordiging.

De heer J. (Jan) de Kort (71 jaar) (Haren)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voor zijn verdiensten op het terrein van doofblindheid.

Mevrouw prof. dr. K.U. (Katja) Loos (RUG) (52 jaar) (Groningen)

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Hoogleraar Polymer Science en Applied Chemistry aan de RUG, voor haar verdiensten op het terrein van polymeerwetenschappen en duurzaamheid.

Mevrouw H.M.M. (Herma) Van Mal-Zuhorn (61 jaar) (Haren)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor haar verdiensten op het terrein van o.a. jeugdwelzijn, religieus leven en cultuur.

De heer P.A. (Piet) van der Meulen (69 jaar) (Groningen)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voormalig verpleegkundig specialist bij het UMCG, voor zijn verdiensten op het terrein van gezondheidszorg.

Mevrouw drs. K. (Klarissa) Nienhuys (75 jaar) (Groningen)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voor haar verdiensten op het terrein van vleermuisbescherming.

De heer R. (Ronald) van Nimwegen (62 jaar) (Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor zijn verdiensten op het terrein van o.a. denksport, religieus leven en wijkcohesie.

De heer H. (Harm) Timmer (69 jaar) (Groningen)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor zijn verdiensten op het terrein van religieus leven.

De heer R. (Roeland) van der Schaaf (52 jaar) (Groningen)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Voor zijn verdiensten als wethouder bij de gemeente Groningen.

De heer G.J. (Gert Jan) de Volder (64 jaar) (Haren)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Voor zijn verdiensten op het terrein van tennis.

De heer T.S. (Tjip) van der Werf ( 69 jaar) (Groningen)

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

o.a. Voormalig tropenarts, longarts bij het UMCG en hoogleraar infectieziekten aan de RUG, voor zijn verdiensten op het terrein van gezondheidszorg.