Let op: Ring-Zuid vanaf vanavond dicht tussen Europaweg en knooppunt Euvelgunne

Foto: Rijkswaterstaat via Aanpak Ring-Zuid

Vanwege de renovatie van de Euvelgunnerbrug is een deel van de zuidelijke ringweg (N7) vanaf dinsdagavond in beide richtingen dicht. Het gedeelte tussen de Europaweg en knooppunt Euvelgunne wordt afgesloten.

Het weggedeelte is vanaf dinsdagavond 22.00 uur afgesloten tot aanstaande maandagochtend. Op de oostelijke ringweg is ook de toerit naar Meerstad afgesloten. Autoverkeer kan wel gebruik blijven maken van de toerit Zuid-Oost richting knooppunt Euvelgunne.

Het verkeer wordt omgeleid via de andere ringwegen. Groningen Bereikbaar verwacht drukte door de stremming en raad weggebruikers daarom ten zeerste aan niet op zoek te gaan naar alternatieve routes.

