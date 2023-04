Foto Patrick Wind. 112groningen.nl

Er is vrijdagavond een waterlekkage ontstaan in de kelder van een winkel aan de Grote Markt.

De brandweer is het pand binnen gegaan en heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het lek.

Het pand is inmiddels weer overgedragen aan de eigenaar. Het is onbekend hoe groot de schade is.