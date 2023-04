Lege schappen bij vestigingen Albert Heijn Groningen door stakingen

Foto Andor Heij. Lege schappen bij Albert Heijn in Paddepoel

De gevolgen van de stakingsactie bij de distributiecentra van Albert Heijn begint in Groningen merkbaar te worden.

Door de staking beginnen lege schappen te ontstaan. Vooral de verse producten beginnen in de winkels te ontbreken. “Eerst viel het nog niet zo op, maar nu beginnen we door onze voorraden in de winkels heen te raken en ga je het merken”, aldus een medewerker van Albert Heijn.

Het personeel van de distributiecentra wil een loonsverhoging. De FNV eist 14,3 procent en honderd euro bruto er bij. De CNV wil minstens 10 procent.

Albert Heijn biedt niet meer dan 6 procent loonsverhoging en 2 procent er bij per 2024.