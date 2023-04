Leerlingen van Gomarus College slepen tech-prijs binnen

Leerlingen van het Gomarus college met hun eerste prijs

Vier leerlingen van het Gomarus College hebben de eerste prijs gewonnen bij de vijfde editie van de Raspberry-Pi competitie. Hun inzending werd door de jury als beste bestempeld in de categorie ‘meest haalbare uitvinding’.

De scholieren ontwikkelden een systeem waarmee, aan de hand van de marktprijs voor stroom, kan worden bepaald of het voordeliger is om de energie te verkopen of juist te verbruiken. Aan de prijs is een cheque voor 500 euro verbonden. “Een aantrekkelijk product met dubbele commerciële potentie aan de bespaarkant én de verdienkant”, zei jurylid Mieke Struik.

De Raspberry-Pi competitie wordt jaarlijks georganiseerd door het bedrijf PA Consulting. Het moet jongeren warm maken voor een carrière in de technologie- en IT-sectoren. Ook vorig jaar viel het Gomarus College in de prijzen, toen met een liedjestelefoon voor mensen met dementie en een ‘smart shower’.

Voor de uitreiking zijn de scholieren afgereisd naar Amersfoort. Ze werden toegesproken door minister voor energie en klimaat Rob Jetten: “Wat tof daarom dat jullie de afgelopen tijd hebben nagedacht over oplossingen die de overstap naar groene energie makkelijker maken.”