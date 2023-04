Leerlingen De Tamarisk en wethouder herdenken Joodse slachtoffers Tweede Wereldoorlog

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Leerlingen en leerkrachten van basisschool De Tamarisk hielden donderdagavond voor de 34e keer een herdenking bij het Joods Monument aan de Hereweg.

Locoburgemeester Wijnja woonde de herdenking bij voor de drieduizend Joodse Groningers die niet zijn teruggekeerd na de Tweede Wereldoorlog.

Het monument werd in 1977 opgericht op initiatief van de Stichting Joods Monument, ook bekend onder de naam Joods Comité. De school is al decennia actief voor het Joods Monument, nadat De Tamarisk de ‘handen’ van de Pools-Groningse kunstenaar Edu Waskowsky adopteerde. De Tamarisk blijft elk jaar deze herdenking organiseren, omdat de school het belangrijk vindt dat kinderen ervaren wat vrijheid en vrede echt betekenen in deze wereld.