Leerlingen basisschool De Wieken in Ten Post halen duizend euro op voor goede doelen

Foto via CBS De Wieken

Leerlingen van basisschool De Wieken uit Ten Boer liepen de donderdag voor Pasen een Paas-sponsorloop voor ‘Samen voor alle kinderen’. De school denkt dat de kinderen daarmee ongeveer duizend euro te hebben opgehaald voor leeftijdsgenootjes die in (stille) armoede leven.

Na een ochtend vol Paasverhalen, -toneelstukken en -muziek werd de maag gevuld met pannenkoeken, brandstof voor de sponsorloop. Voor de loop hadden kinderen zich door familie, vrienden en buren laten sponsoren. In verschillende groepen maakten de leerlingen rondjes, aangemoedigd door ouders, leerkrachten en dorpsgenoten. De eerste ronde was een maatjes-loop, waarbij de kleuters samen liepen met een leerling uit groep 7 of 8. Daarna waren de kinderen van de hogere groepen aan de beurt.

Met sponsorloop haalden de kinderen geld op voor ‘Samen voor alle kinderen’. Dat is een samenwerking tussen stichting Leergeld, Jeugd Sport- en cultuurfonds, stichting Jarige Job en fonds Kinderhulp. Deze stichting springt bij als ouders geen geld hebben voor bijvoorbeeld schoolspullen, sport, muziekles, een zwemdiploma, een verjaardag of een uitje.

Volgens schooldirecteur Paulina van Bostelen zorgt de sponsorloop voor dit goede doel daarmee ook voor een stukje bewustwording bij de kinderen: “Het is goed om de kinderen bewust te laten zijn van de gezellige dag die wij nu hebben en het Paasweekend dat voor de deur staat – met lekker eten en leuke dingen doen – maar dat dit niet in alle gezinnen vanzelfsprekend is.”