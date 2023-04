Late zege Velocitas, ON en PKC’83 winnen ruim, nederlaag voor Gorecht

Foto Martijn Minnema: Velocitas had de handen vol aan Be Quick Dokkum

Oranje Nassau is door een dikke zege op hekkensluiter FVC bij gebleven in de strijd om de titel in 1F. PKC’83 zette de goeie serie voort met de vierde zege op rij. Gorecht ging bij titelkandidaat Pelikaan S onderuit.

In de tweede klasse boekte koploper Velocitas dankzij een late treffer een moeizame zege en loopt verder uit. Grote man bij Velo was Bart Steenbergen met drie treffers.

Oranje Nassau kwam om 17.00 in actie tegen hekkensluiter FVC. ON had de klus voor rust al geklaard. Na negen minuten opende Thomas Careman met een schot van een meter of 30 de score, 0-1. Twee minuten later stond het al 0-2 toen Careman op aangeven van Tim Deelen raak kopte. In de 23’minuut had Careman de zuivere hattrick binnen en stond het 0-3 toen hij bij de tweede paal een voorzet van Bernhard Suffner binnen tikte. De honger was echter nog niet gestild want in de 31′ minuut schoot Careman nummertje 4 binnen, diagonaal schot vanaf de hoek van de zestien. Na rust liep ON via Walid Barhouss en de vijfde van Careman uit naar 0-6 waarna FVC een piepklein beetje eer redde alvorens Amin Ouhida kort voor tijd de eindstand op 1-7 bepaalde. Vorige week verloor FVC ook al met 8-2 bij PKC’83. ON staat nu met een wedstrijd meer 1 punt achter koploper Pelikaan S.

PKC’83 boekte in Drachten zijn vierde zege op rij. Bij Drachtster Boys werd met 1-4 gewonnen. De thuisclub kwam na 5 minuten nog wel op voorsprong maar via een eigen doelpunt kwam PKC’83 voor rust op gelijke hoogte. Na de pauze bezorgden Jeffrey Noordveld, Nick Berends en Rob Schokker PKC een ruime zege. PKC staat zesde in een niemandsland tussen de om de titel strijdende top 5 en de onderste zes die tegen (rechtstreekse of nacompetitie) degradatie spelen.

Bij die onderste zes vinden we Gorecht terug. Plek negen is aan het eind van de rit een safe spot, daar staat Gorecht na ronde 21 ondanks een 2-0 nederlaag bij Pelikaan S. Concurrenten Hoogezand en Leeuwarder Zwaluwen volgen op respectievelijk 1 en 2 punten. Gorecht hield het bij Pelikaan S tot de rust op 0-0 maar moest na rust twee tegentreffers toestaan.

2L

Velocitas deed goeie zaken in de titelstrijd, het won zelf met 3-2 van Be Quick Dokkum en zag concurrent Achilles 1894 gelijkspelen. Daardoor heeft koploper Velocitas nu zes punten voorsprong op Achilles. Drenthina staat tweede op 5 punten maar die hebben een wedstrijd meer gespeeld dan Velocitas en Achilles.

De zege kwam niet bepaald makkelijk tot stand voor Velocitas. Dat kwam vooral doordat de kansen voor rust niet benut werden. Be Quick Dokkum speelde aardig mee, maar de kansen waren voor Velocitas. Dat peurde uit een stuk of zes grote kansen echter maar 1 doelpunt. Ondertussen hadden de Friezen na 18 minuten de leiding genomen, Anko Talman schoot in de verre hoek binnen, 0-1. Tien minuten later Kopte Bart Steenbergen uit een corner de 1-1 binnen. Daarvoor en daarna kreeg Velocitas een handvol goeie kansen maar gescoord werd er niet.

Ook na rust genoeg kansen in de attractieve wedstrijd, maar in de tweede helft was Be Quick de betere ploeg. Dat leidde acht minuten na rust ook tot de 1-2, Rudmer Loonstra schoot een rebound tegen de touwen. Velocitas ontsnapte in de 68′ minuut aan 1-3 toen BQD in vrije positie hard tegen de lat schoot. Vijf minuten later stond het 2-2, andermaal Bart Steenbergen. In de slotfase gingen beide ploegen voor de winst en in de 90′ minuut kwam Steenbergen vrij voor de keeper, hij schoot van een meter of vijftien de bal over de keeper binnen en bezorgde zijn club met zijn derde treffer de op basis van de eerste helft verdiende zege. Op basis van de tweede helft hadden de Dokkumers echter wel een punt verdiend. Maar daar zal geen Groen Witte om malen.

Het reeds gedegradeerde Be Quick 1887 speelde thuis tegen het ook al gedegradeerde Veendam 1894. De uitslag (0-0) is onder voorbehoud. 16.00 begonnen en om 19.00 via de geijkte kanalen nog geen uitslag te achterhalen…