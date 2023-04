Kylian begint bezorgservice voor koeken: ”Op deze manier wil ik ondernemen leren ontdekken”

© Koekn.nl

Groningen is een bezorgservice rijker: Stadjer Kylian begint namelijk z’n eigen koekenbezorgservice. Na anderhalfmaand studeren hield hij het voor gezien en is hij voor zichzelf begonnen.

Sinds kort fietst hij door de stad met zelfgebakken lekkernijen met een Gronings tintje.Hij bakt de koeken gewoon lekker thuis. ”Het is prima te doen zo, lekker op mijn fiets” zegt de 19-jarige Stadjer.

Kylian bakt de koeken helemaal zelf, thuis in de keuken. Daarna stapt hij op de fiets door de binnenstad van Groningen. Hij vindt het heel mooi om te doen. ”En het is nog duurzaam ook!” Dat het bedrijfje een Gronings tintje zou krijgen, is niet gek. “Ik vind het de mooiste stad van Nederland.” Dat zie je ook terug in de creaties. Niet alleen in hun namen, maar ook in de ingrediënten. Het bloem komt van de molen in Kropswolde en de eieren van de boer in Ellerhuizen. “Dat is een stuk leuker dan naar de Hanos en ook nog eens een stuk duurzamer.” ”Op deze manier wil ik ondernemen leren ontdekken” Aldus de Stadjer.

Even proeven

Wij van de Ochtendshow konden natuurlijk niet achterblijven. We openden het doosje. Wat er heel goed uitziet en het is nog duurzaam ook. Na het nemen van één van de koeken was presentator Rik Mulder verkocht. ”Het is nog lekker ook en het vult ook”

We maakten een unboxing video. De video is terug te vinden op Instagram @oogochtendshow