Koop lokaal is een blijvertje: “Door de crises merk je dat het vizier van mensen verruimd is”

Het kopen van een fles melk, een pot jam of een kaas in een boerderijwinkel bij je in de buurt. Koop lokaal wordt het ook wel genoemd. De interesse in het concept groeit.

“Wij zijn acht jaar geleden begonnen met onze winkel in de Zwanestraat”, vertelt Cor Dijkstra van de Kaaskop. “Toevallig is het vandaag precies een jaar geleden dat we onze tweede vestiging in Haren openden. En de vraag die je stelt, die vind ik interessant. Want wij kunnen inderdaad zien dat de belangstelling voor onze producten toeneemt. Het klinkt vreemd, maar vooral tijdens de coronacrisis konden we een groei zien in het aantal klanten.”

“Als consument ga je op zoek naar alternatieven”

Dijkstra legt uit: “Het was een spannende tijd, waarbij veel mensen toch heel erg probeerden te voorkomen om het virus op te lopen. Als je dan voor je boodschappen naar een supermarkt moest, dan kon dat als onveilig worden beschouwd. In supermarkten nam men het wellicht niet zo nauw met de regels. En als consument ga je dan op zoek naar alternatieven. Zo zijn veel mensen bij ons terecht gekomen. Ook omdat wij tijdens de coronacrisis ons hielden aan de regels. Niet meer dan zoveel mensen in de winkel, zoveel meter afstand.”

“Vizier is verruimd”

De Kaaskop verkoopt in Groningen en Haren lokale producten. Het gaat bijvoorbeeld om kazen die in de regio zijn gemaakt, maar ook noten, tapas, wijn, zuivel en andere delicatessen. “Nu de coronacrisis achter ons ligt merken wij heel duidelijk dat het lokale shoppen er in blijft. En dat is echt niet alleen te danken aan de coronacrisis. Je hebt ook een campagne op radio en televisie gehad waarbij het lokaal kopen gepromoot werd. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Je kunt denk ik zeggen dat het vizier bij mensen is verruimd. En dat zien we ook heel duidelijk. Ons klantenbestand is heel gemêleerd. Van jong tot oud. We organiseren hier ook proeverijen. Soms heb je een proeverij met studenten, en de volgende keer zijn het senioren. Dus er is echt iets in beweging gezet.”

Zuivelhoeve Zuidwending: “We zitten te wachten op mooi weer”

In Den Horn runt de familie Buist zuivelhoeve Zuidwending. Bij de boerderij worden zuivelproducten verkocht waaronder yoghurt, hangop, kwark, vla en melk. Ook wordt er vlees van eigen vee en producten uit de regio, zoals sappen, ijs en brood verkocht. “Als je op dit moment kijkt naar ons klantenbestand dan is dat stabiel”, vertelt Berdien Buist. “We zitten stiekem een beetje te wachten op het mooie weer. Als het voorjaar echt losbarst zijn mensen sneller geneigd om een rondje te maken op de fiets. En daar moeten wij het wel een beetje van hebben. Dus stabiel, met een licht stijging, maar dan moet het weer wel meewerken.”

“Bewust kiezen”

Buist herkent het verhaal van Dijkstra uit Stad. “Corona heeft inderdaad gezorgd voor veel meer klandizie. Het was een tijd dat je maar heel weinig kon doen. Wij werden tijdens die periode het uitje van de zaterdagmiddag. Toen de crisis ten einde liep, hebben we wel gezegd, we zijn benieuwd of het blijft. Immers, de supermarkt bij je om de hoek is dichterbij dan onze winkel. Maar toch zien we dat een grote groep mensen ons trouw blijft en al dan niet ook bewust kiest voor lokale producten. Waarom in de zomer producten kopen die uit het buitenland komen terwijl ze ook in je eigen omgeving verbouwd worden?”

“We zitten niet aan de onderkant van de markt”

De inflatie- en energiecrisis speelt volgens Buist geen rol. “Ook onze prijzen zijn omhoog gegaan. Kijk, we willen het graag zo laag mogelijk houden, maar ook de grondstoffen die wij nodig hebben worden duurder. Je ontkomt er niet aan dat dan ook de prijzen van onze producten omhoog gaan.” Dijkstra van de Kaaskop is het daar mee eens: “Ondanks dat wij onze producten lokaal inkopen zitten wij niet aan de onderkant van de markt. Dus economisch is het niet logisch dat wij goedkoper zouden zijn. De grondstofprijzen worden al even genoemd, maar ook de melkprijs is een factor. Die steeg lange tijd en lijkt zich nu te stabiliseren. Maar jij weet ook dat de prijzen sneller stijgen dan dat ze dalen.”