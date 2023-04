Koningsnacht in Groningen begonnen, eerste bezoekers op Vismarkt

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Het programma voor Koningsnacht 2023 is begonnen. Op verschillende locaties in Stad vinden muziekfestivals en optredens plaats.

“Op de Vismarkt is het nog rustig, maar de eerste feestgangers zijn gearriveerd”, laat fotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl rond 20.00 uur weten. Op de Vismarkt is het hoofdpodium te vinden. Tot 02.00 uur staan daar verschillende artiesten geprogrammeerd waaronder Calidus, Primaat, Knars en Banji. Ook de dj’s Denniz en Sisi Carini zijn op dit podium te vinden. DJ Sisi Carini is de artiestennaam van Marjet Woldhuis die tot twee jaar geleden raadslid was van 100% Groningen. Twee jaar gooide ze haar leven drastisch op en werd dj. Tegenwoordig reist ze door heel Europa.

In het Stadspark begon het feest aan het einde van de middag al. Daar vindt tot 01.00 uur het festival Helden van Oranje plaats. Onder andere Jan Smit, de Snollebollekes, de Lawineboys en Jannes treden daar op. Ook in De Oosterpoort en in De Graanfabriek vinden woensdagavond festiviteiten plaats. In De Oosterpoort vindt Vision King’s Night plaats met optredens van Thys, Skream en Nitepunk. In De Graanfabriek wordt Happy Feelings gehouden. Daar bestaat de line-up uit onder andere Tommy Green, Jean Dogan en DJ Firetower.