Koningsdag in Groningen begonnen: Op vrijmarkt al grote drukte

Foto: Reynaert Vosveld. Vrijmarkt 2023 Groningen.

Ook in Groningen wordt Koningsdag donderdag uitbundig gevierd. Op de traditionele vrijmarkt op en rond de Praediniussingel was het meteen erg druk.

Veel mensen hebben hun schuur of zolder opgeruimd en proberen de spulletjes aan de man te brengen. En ook op de vrijmarkt slaat de technologische ontwikkeling toe: “Op opvallend veel plekken is geen geld nodig. Je kunt gewoon met een QR code of een tikkie betalen”, aldus een bezoeker van de markt.

Niet alleen in het centrum, maar ook in veel wijken en dorpen zijn vrijmarkten. Daarnaast zijn er diverse activiteiten voor kinderen.

Muziek

Op de Vismarkt zijn er vanaf 13.00 uur concerten van onder mee The Vices, Maxine en The Bazzooka’s. Ook in Ten Boer is muziek op het Dorpsplein. De activiteiten zijn daar om 10.00 uur begonnen. In Haren is in de avond een oranjeconcert in de Gorechtkerk.

Vlag gehesen ter opening Koningsdag Ten Boer met heel veel activiteiten deze dag 🇳🇱🧡! pic.twitter.com/zv1XMx8QZg — Inge Jongman (@IngeJongman) April 27, 2023

In het uitgaansgebied in de stad is er donderdagavond (vanavond) ook veel muziek te beluisteren.

Programma Koningsdag.