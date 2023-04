Komst Intercity Nieuwe Generatie naar Groningen loopt vertraging op

Foto: Agnes Monkelbaan via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

De snelle treinen die vanaf 2025 van Amsterdam naar Groningen en Leeuwarden zouden gaan rijden, komen later. Dat meldt staatssecretaris Vivianne Heijnen.

De zogenoemde Intercity Nieuwe Generatie, die over twee jaar de IC-direct zou gaan vervangen, heeft te maken met vertraging. De levering van de trein loopt trager dan verwacht, mede door de coronacrisis. Bovendien moeten sommige treinen terug naar de fabriek omdat er het een en ander mankeert aan de laskwaliteit. De staatssecretaris heeft dit bekendgemaakt naar aanleiding van een rapport van bureau Realistics.

De nieuwe intercity zou zorgen voor flink wat tijdwinst voor de reiziger, omdat hij 200 km per uur rijdt; 40 kilometer sneller dan de IC-direct. De Nieuwe Generatie trein zou als eerste op het traject Amsterdam – Breda gaan rijden, vervolgens naar Den Haag en Eindhoven en later ook dus naar het noorden. Het tijdpad is voorlopig nog niet duidelijk.