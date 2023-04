Kom in de Kas trekt veel bezoekers: “Voor ons als bedrijf is het één van de hoogtepunten in het jaar”

Foto: Rolf van Koppen Fotografie

Reinhart Orchideeën in Haren was dit weekend één van de 121 bedrijven in het land die bezocht kon worden tijdens het evenement Kom in de Kas. In Haren spreekt men van een succesvol weekend.

“Het evenement is voor ons één van de hoogtepunten in het jaar”, vertelt Wilma van Reinhart Orchideeën. “Op zich hoeven wij niet mee te doen, want normaal zijn wij ook al geopend. Kom in de Kas is een evenement waarbij je binnen kunt kijken bij bedrijven waar je normaliter niet zo snel terecht komt. Maar wij doen mee omdat het toch voor wat extra publiciteit zorgt. De bedrijfsnaam wordt genoemd, en je ziet dat mensen er echt een uitje van maken. Ze maken voor zichzelf een route langs bedrijven die aan de dagen meedoen en die ze willen bezoeken. En dat merk je aan de mensen die langskomen.”

“Het was lekker warm in de kas”

Want waar het bedrijf aan de Westerveen normaal bezoekers uit de provincie trekt kwamen er nu ook mensen van buiten de provinciegrenzen langs: “En dat is heel gezellig. Het is ook een manier om onze planten te kunnen promoten. Om de variatie die wij hebben te benadrukken. Hoeveel bezoekers we gehad hebben, dat durf ik niet te zeggen. Het was gezellig druk. En vandaag was het met het mooie weer ook lekker warm in de kas. Komend weekend zijn we overigens ook geopend. Omdat we het voor Kom in de Kas extra netjes hebben gemaakt, laten we het zo staan voor tijdens de Paasdagen, zodat mensen dan ook langs kunnen komen tijdens ons open huis.”

“Evenement kwam rustig op gang”

In Groningen waren naast Reinhart Orchideeën ook kwekerij De Klimroos en Smit Kwekerijen, beide in Sappemeer te bezoeken. Landelijk heeft het evenement 160.000 bezoekers getrokken. “Op deze 45ste editie hebben we net zo veel, of zelfs meer bezoekers mogen ontvangen dan voorgaande edities”, laat de landelijke organisatie weten. “Door het natte voorjaarsweer op zaterdagochtend kwam het evenement wat rustig op gang. Naast het ontdekken van de prachtige en heerlijke producten die in de kassen worden gekweekt ontdekten de bezoekers ook dat de kwekers er alles aan doen om zo duurzaam mogelijk te kweken.”