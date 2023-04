KNMI waarschuwt voor onweersbuien op vrijdagavond

Het KNMI heeft voor vrijdagavond de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven. Dat deed het meteorologisch instituut, omdat er vrijdagavond kans is op onweersbuien.

De waarschuwing geldt voor het hele land. In Groningen geldt deze specifiek tussen 18.00 uur en middernacht.

Tijdens de onweersbuien kunnen windstoten plaatsvinden met snelheden tussen de 60 en 70 kilometer per uur. Daarnaast kan er in korte tijd veel neerslag vallen en is er een kleine kans op hagel.

Na middernacht is er nog slechts een kleine kans op onweer en worden de buien minder actief.