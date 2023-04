Kleine winst Groen Geel en Helpman, Mamio haalt fors uit

Foto Martijn Minnema. Mamio scoort tegen SC Stadspark (zat)

Groen Geel en Helpman wonnen zaterdag in de derde klasse C met minieme cijfers en blijven bovenin mee doen. HFC’15 is kansrijk in de derde periode. In 4C won Mamio fors van Stadspark.

In 3C won Groen Geel de uitwedstrijd tegen Omlandia met 1-0. Rik Slomp scoorde voor Groen Geel in Ten Boer. Groen Geel is tweede met 46 punten uit 22 wedstrijden. Dat zijn er zes minder dan koploper Grijpskerk. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan. Omlandia heeft er 23 uit 22 en staat elfde en is in degradatiegevaar.

Helpman won ook met 1-0 van ONR. In Roden scoorde Remco de Haas voor Helpman. De Groningers staan derde met 39 uit 22.

HFC’15 won bij TLC met 2-0. De Hoogkerkers staan vijfde met 37 uit 22 en staan in de derde periode tweede achter Grijpskerk, dat al een periodetitel heeft.

Ook Lycurgus won. In en tegen Noordwolde werd het 2-1. Lycurgus heeft 34 uit 22 en staat zesde.

The Knickerbockers verloor de uitwedstrijd tegen Aduard met 3-0. TKB is zevende met 31 uit 21.

In 4C walste Mamio over hekkensluiter en al vaststaande degradant Stadspark heen. Na 20 minuten stond Mamio in het Stadspark al met 5-0 voor. Uiteindelijk werd het 8-1. Mamio is tweede met 45 uit 21. Dat is net zo veel als koploper Holwierde. Alleen heeft Holwierde nog een wedstrijd tegoed.

VVK verloor met 4-1 bij Middelstum en zag ook nog twee keer rood. VVK is vierde.

Amicitia VMC won met 2-0 bij Corenos. Nick Lukassen maakte beide doelpunten. Amicitia blijft ondanks de winst voorlaatste, maar is wel weer aangehaakt bij de overige degradatiekandidaten.

In 5C versloeg Haren thuis koploper VAKO met 5-3. Haren is derde achter VAKO en Westerkwartier.