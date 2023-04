Kinderen gaan de strijd aan tijdens het NK dammen

Van maandag 24 tot en met zaterdag 29 april gaan tien kinderen, van 13 t/m 16 jaar, de strijd met elkaar aan tijdens het Nederlands Kampioenschap dammen voor aspiranten. Deze week staat in het teken van de finale en dus staat er voor de finalisten een hoop op het spel.

De finalisten zijn erg gewaagd aan elkaar en hebben allemaal al de nodige ervaring. Sytze Spijker, een van de finalisten dit jaar, heeft is vorig jaar ook al Nederlands Kampioen geworden. Zijn doel is om dit jaar die titel te behouden. ‘Ik ben voor niemand bang, maar ik zal wel erg mijn best moeten doen’ verteld Sytze.

Het toernooi wordt gespeeld in de wijk Kostverloren, maar de tien finalisten komen uit heel het land. Op maandag wordt het toernooi geopend, de rest van de week zullen de kinderen elke dag een partij spelen.