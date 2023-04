Kinderburgemeester verrast medewerkers en patiëntjes Kinderhartcentrum UMCG met taart en ballonnen

Kinderburgemeester Fatoumata en kinderburgemeester Jairo verrassen medewerkers en patiëntjes met taart en ballonnen. Foto: UMCG

Kinderburgemeester Fatoumata heeft vrijdag een bezoek gebracht aan het Prinses Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG. Zij verraste de medewerkers met taart om te vieren dat het Kinderhartcentrum in Groningen blijft.

En Fatoumata kwam niet alleen. Ook locokinderburgemeester Jairo was aanwezig net als verschillende voormalige kinder- en locokinderburgemeester. “Ze hadden taart meegenomen voor onze collega’s van het Beatrix Kinderziekenhuis”, schrijft het UMCG. “Ook hadden ze ballonnen meegebracht voor patiëntjes die in het ziekenhuis behandeld worden. Net als veel van haar voorgangers is Fatoumata niet alleen kinderburgemeester, maar ook ambassadeur van ons kinderziekenhuis.” Het UMCG laat weten dat de taart snel op was, en dat het uiteindelijk nog een hele toer was om de ballonnen bij de patiëntjes te krijgen: “Die bleken namelijk niet in de lift te passen.”

Op 13 februari liet gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66) weten dat het UMCG haar Kinderhartcentrum mag behouden. Ook het Erasmus MC in Rotterdam houdt haar centrum. De andere twee centra, in Utrecht en Leiden, moeten hun deuren sluiten. Aan de beslissing ging jarenlang gesoebat vooraf.