Kettingbotsing op Groningerweg tussen vrachtwagen en twee auto’s

Foto: Remco van den Berg (112 Groningen)

Precies op de overgang van de Groningerweg naar de N361 zijn donderdagavond een vrachtwagen en twee personenauto’s betrokken geraakt bij een kettingbotsing.

De Groningerweg gaat over in de N361 ter hoogte van de op- en afrit naar de oostelijke ringweg (N46). Op deze plek kwamen de drie voertuigen met elkaar in botsing.

De inzittenden van alle voertuigen werden gecontroleerd door ambulancepersoneel, maar een rit naar een ziekenhuis bleek niet nodig. De politie tekende het ongeluk op en noteerde de gegevens van de betrokkenen. De toedracht van het ongeluk is niet bekend.