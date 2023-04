Kat loopt over box en zet daarmee muziek keihard, politie in actie voor geluidsoverlast

Agenten moesten in de nacht van zaterdag op Paaszondag in actie komen voor een melding van geluidsoverlast in de zuidelijke stadswijken. Alleen bleek de melding een beetje anders in elkaar te steken dan gedacht.

Als de politieagenten bij de woning arriveren horen zij inderdaad flink wat lawaai. “Het resulteerde er bijna in dat we de voordeur wilden forceren omdat de muziek echt keihard stond”, schrijft de politie. De oorzaak bleek uiteindelijk een kat te zijn. “De baasjes waren even van huis. De kat is daarbij per ongeluk over een box gelopen waardoor de muziek keihard kwam te staan.”

De politie: “Waarschijnlijk wilde de kat zijn eigen feestje organiseren.” Na het uitschakelen van de box kon de politie haar weg weer vervolgen.