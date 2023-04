Kapperszaak aan Herestraat vol rook door brand in prullenbak

Foto: 112 Groningen

Meerdere brandweervoertuigen rukten vrijdagmiddag uit naar de Herestraat. Een kapperszaak ontstond flink wat rook door brand in een prullenbak.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit naar de kapperszaak. Dat gebeurt meestal als er melding wordt gemaakt van brand in de binnenstad.

De brandhaard was snel gevonden in een prullenbak in het pand. Personeel en klanten konden de ruimte op tijd verlaten. De brandweer doofde het vuur en ventileerde de kapperszaak. Na een laatste controle konden de hulpdiensten weer vertrekken.