Kans om komende nacht veel vallende sterren te zien

Het loont in de nacht van zaterdag op zondag om de wekker te zetten. Althans als je liefhebber bent van vallende sterren. Gedurende de nacht is de piek van de Lyriden-meteorenregen.

Het hoogtepunt van de zwerm bereikt rond 04.00 uur een hoogtepunt. Per uur zijn er dan ongeveer zestien meteoren te zien. Volgens de weermodellen hebben we in Groningen in het begin van de nacht nog te maken met bewolking. Gedurende de nacht krijgen we te maken met opklaringen waardoor er een kans bestaat dat de vallende sterren te zien zijn.

De Lyridenzwerm is vernoemd naar het sterrenbeeld Lier. Het is één van de oudste bekende meteorenzwermen. De meteoren van de Lyriden zijn helder. Dit betekent dat ze goed met het blote oog te zien zullen zijn. De meteoren zijn te zien aan de oost/zuidoostelijke hemel. Tips hoe je vallende sterren het beste kunt bekijken vind je op deze website.