Kamerleden bezoeken gaswinningsgebied: “Luisteren naar wat volgens de inwoners de reactie moet zijn”

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer heeft maandag een bezoek gebracht aan het gaswinningsgebied. De Kamerleden luisterden naar inwoners en organisaties wat volgens hen de reactie moet zijn op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie.

Zes Kamerleden van de commissie brachten maandag een bezoek aan Groningen. Men ging allereerst naar boeren die door de aardbevingen te maken hebben met een lekke mestkelder. Aan het einde van de ochtend sprak men met een inwoner die te maken heeft met complexe schade aan zijn woning. In het begin van de middag werd er gesproken over schade en versterken. Hiervoor ging men om tafel met een gemengde groep bewoners uit het gebied, waarbij ook maatschappelijk werkers, Stut-en-Steun, het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging aanwezig waren. Later werd er gesproken over perspectief en werd er naar jongeren geluisterd waar zij mee te maken hebben.

Faissal Boulakjar (D66): “Men heeft belangrijke zaken meegegeven”

Faissal Boulakjar van D66 was één van de Kamerleden die maandag in Groningen aanwezig was. “De gesprekken met organisaties en bewoners hebben voor ons als Kamerleden weer veel opgeleverd. Men heeft belangrijke zaken meegegeven. Hier ga ik mee aan de slag.” Henk Nijboer van de PvdA: “Ook op een dag als vandaag horen we weer verhalen. Schrijnende verhalen die nog elke dag voortduren: van huurders tot ondernemers, van mestkelders tot monumentale panden.”

Tweede Kamer

Volgende week wordt er in de Tweede Kamer gesproken over het rapport ‘Groningers boven gas’ van de Parlementaire Enquêtecommissie. Dit rapport werd op 24 februari gepresenteerd. In het rapport concludeert de enquêtecommissie dat de belangen van Groningers structureel zijn genegeerd, met rampzalige gevolgen, en dat Nederland een ereschuld aan hen heeft.

