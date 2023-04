Kamer steunt enquêterapport over Groningen, maar hekelt ‘zwak’ oordeel over Rutte

Foto via Tweede Kamer

Met brede steun heeft de Tweede Kamer donderdagavond het Kabinet opgeroepen om snel met een reactie op het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie aardgaswinning Groningen te komen. Dat deed de kamer, nadat het twee dagen aan debat afrondde met de leden van de commissie.

Nadat Kamerleden afgelopen woensdag mondeling de ruim tweehonderd ingediende vragen over het rapport mochten toelichten, was het donderdag de beurt aan de commissie om hier antwoord en toelichting op te geven.

Het merendeel van de Kamer sprak haar steun uit voor de conclusies in ‘Groningers boven gas’, maar bekritiseerde wel de milde toon die de commissie aanhield richting een aantal verantwoordelijke bewindslieden voor het jarenlang negeren van de aardbevingsslachtoffers ten faveure van geld uit het gasveld.

Met name premier Rutte moest het daarbij ontgelden. Verschillende Kamerfracties vinden dat de commissie te mild is geweest naar de premier. Commissievoorzitter Tom van der Lee (GroenLinks) hield echter stellig vast aan de conclusies in het rapport en stelde meermaals dat het niet aan de commissie is geweest om een politiek oordeel te vellen over Rutte. Meerdere Kamerfracties hadden daar wel om gevraagd.

Over oud-minister Henk Kamp (VVD) was de commissie minder mild, ook tijdens het debat. Van der Lee en de commissie concludeerden onder meer dat Kamp de Tweede Kamer in 2012 verkeerd heeft geïnformeerd, toen hij de kraan met twintig miljoen kubieke meter gas meer liet stromen dan nodig was. Toch vonden enkele Kamerleden (aangevoerd door Sandra Beckerman en Henk Nijboer) dat de commissie ook hier stelliger had moeten zijn in haar oordeel.

Na het debat volgde de instemming van de Kamer met het verzoek aan het kabinet om snel met een reactie op het rapport te komen. Die volgt waarschijnlijk na de meivakantie. Eind volgende maand gaan Kamer en kabinet waarschijnlijk met elkaar in debat over het rapport.