Kalfjes Het Groninger Landschap voor het eerst naar buiten: “Er springt altijd wel eentje in de sloot”

Foto: Marco Glastra / Het Groninger Landschap

De koeien en kalfjes van Het Groninger Landschap die in de potstal op bezoekerscentrum Reitdiep verblijven mochten de afgelopen dagen voor het eerst naar buiten. En dat ging gepaard met de nodige chaos.

In de stal is het een lawaai van jewelste. De Groninger blaarkoppen zijn volop aan het loeien. “Ze weten dat er wat gaat gebeuren”, vertelt medewerker Jan Moerkerk. “Er is vandaag veel publiek bij aanwezig. Het is toch altijd een hele hapenning als de koeien na een winterperiode weer naar buiten mogen. En ook zijn we met veel medewerkers aanwezig om het in goede banen te leiden.” En daarbij zijn de koeien niet het grootste probleem: “De afgelopen periode zijn er ook kalfjes geboren. En die zijn nog nooit eerder buiten geweest. En dat is toch wel spannend.”

“Er liggen er drie in de sloot”

Want waar de koeien de weg weten, is het voor de kalfjes allemaal nieuw. “Als we zo direct de schuurdeuren openen dan zijn de koeien in een oogwenk vertrokken. De kalfjes hobbelen er achteraan. En daarbij belandt er ook altijd wel eentje in de sloot.” En dat gebeurde ook bij deze editie. “Er liggen er volgens mij drie in het water. Maar ze stonden al snel weer op vaste grond, alleen wel aan de verkeerde kant van het water. Dat gaan we even rechtzetten, haha.” De komende maanden blijven de blaarkoppen buiten, tot de volgende winterperiode zich aan gaat dienen.

Blaarkop

De Groninger blaarkop is egaal rood of zwart en te herkennen aan een witte kop en een witte staartpunt. Rondom de ogen hebben de blaarkoppen zwarte of rode blaren. De koeien worden onder andere ingezet voor natuurbeheer langs de oude Hunzeloop.

Bekijk hier een filmpje van de koeien en kalfjes die voor het eerst dit jaar naar buiten mochten: