Kabinet zet jaarlijks 800 miljoen extra opzij voor Groningen

Sigrid Kaag - Foto: Martijn Beekman

Het kabinet zet vanaf volgend jaar jaarlijks 800 miljoen euro opzij voor schadeherstel, versterking en sociaal en economisch perspectief in Groningen. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota van het kabinet. Dit bedrag komt bovenop de 250 miljoen euro die de komende dertig jaar jaarlijks wordt gereserveerd voor ‘generatielange betrokkenheid’.

Het geld dat het kabinet opzij gaat zetten, moet gezamenlijk zorgen voor de 13,5 miljard euro die het kabinet dinsdag op tafel legde voor het inlossen van de ‘ereschuld’ naar de provincie. Het kabinet raamde voor dit jaar al ruim 2,5 miljard euro in voor de ‘normale’ afhandeling van schade en herstel en de andere maatregelen rond de aardbevingen in het gebied.

Samen met hoge asielinstroom (8,6 miljard extra tot 2026) en een extra investering in de afhandeling van de toeslagenaffaire (1,3 miljard euro) heeft het kabinet de komende jaren fors meer uitgaven dan voorzien. In combinatie met hogere prijzen, hogere lonen, uitgaven voor energiecompensatie, klimaatuitgaven en rond de oorlog in Oekraïne kampt het kabinet net niet met een begrotingstekort dat boven de Europese regels uitkomt.

Het kabinet moet daarvoor wel snijden en meer inkomsten verwerven. Zo gaan boetes met tien procent omhoog, moeten mensen met een WMO-indicatie weer een eigen bijdrage betalen, moeten mensen twee jaar langer wachten op gratis kinderopvang en wordt het STAP-budget geschrapt. Daarnaast moeten vrijwel alle departementen van de overheid beknibbelen.