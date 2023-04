Kabinet wil schadeafhandeling makkelijker maken, minder bewijslast nodig

Foto: Sebastiaan Scheffer

Er gaat straks niet meer bij elke scheur gekeken worden of deze wel is veroorzaakt door aardbevingen. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) van Mijnbouw maandagavond laten weten in een uitzending van RTV Noord.

Door minder naar details te kijken wil het kabinet de schadeafhandeling in het gebied makkelijker maken. Vijlbrief: “We gaan veel meer werken met vaste schadevergoedingen, tot een zeker, vrij hoog bedrag. En we gaan de causaliteit doorknippen.” Op dit moment vraagt het Instituut Mijnbouwschade veel bewijs om te kunnen beoordelen of schade ook daadwerkelijk is door aardbevingen is ontstaan. “Er zullen nog wel metingen worden verricht, maar er gaat niet meer gezocht worden naar oorzaken.” Vijlbrief legt uit dat er in de toekomst veel meer gewerkt gaat worden met een systeem waarbij het geld direct naar de mensen gaat. “Op die manier dalen de kosten ook.”

Premier Mark Rutte (VVD) en Vijlbrief nemen dinsdagavond zes kabinetsleden mee naar het Provinciehuis in Groningen om te praten over het toekomstperspectief van het aardbevingsgebied en de in te lossen ‘ereschuld’ naar de provincie. Het gesprek vindt plaats in de aanloop naar de kabinetsreactie op het rapport van de Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Die wordt ergens in de volgende maand verwacht. Dan gaat het kabinet ook in debat met de Tweede Kamer over het rapport.