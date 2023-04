Kabinet stelt commissie aan om concentratie kinderhartchirurgie in goede banen te leiden

Foto: still uit video / UMCG

Het kabinet heeft ingestemd met het instellen van een commissie om de concentratie van kinderhartchirurgie en de daaruit voortvloeiende verdeling van de complexe zorg te begeleiden. Met hulp van deze commissie moeten operaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking over uiterlijk 2,5 jaar alleen in Rotterdam en Groningen plaatsvinden.

De commissie ondersteunt en adviseert de vier academische ziekenhuizen waar nu nog operaties van kinderen met een aangeboren hartafwijking plaatsvinden bij het overgangsproces. Kuipers en het kabinet benadrukken dat de verantwoordelijkheid voor de overgang wel bij de vier ziekenhuizen blijft en dat de commissie slechts ondersteunt en adviseert.

De commissie bestaat uit vijf leden en staat onder voorzitterschap van prof. dr. Melvin Samsom, hoogleraar maag-, darm- en leverziekten aan de Radboud Universiteit. Op deze pagina staat een overzicht van alle leden van de commissie.

Minister Kuipers maakte donderdag bekend dat hij bij zijn besluit blijft om de kinderhartcentra in Leiden en Utrecht te sluiten en alleen de centra in Rotterdam en Groningen open te houden. Kuipers en zijn voorganger Hugo de Jonge wilden in eerste instantie alleen de centra in Rotterdam en Utrecht open houden, waardoor Groningen af zou vallen.

Dat stuitte op groot verzet omdat kinderen en hun ouders uit de noordelijke provincies dan telkens naar de Randstad moesten reizen. Dat leverde resultaat op: na een voor Groningen positieve uitkomst van een onderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit besluit Kuipers het besluit terug te draaien en Groningen aan te wijzen in plaats van Leiden.