Kabinet stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor Nedersaksenlijn

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het kabinet heeft dinsdag bekendgemaakt dat er 85 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor de aanleg van de Nedersaksenlijn. Het geld is onderdeel van de compensatiegelden voor de aardgaswinning.

De 85 miljoen is bedoeld voor de aanleg van de eerste fase van de Nedersaksenlijn. De eerste fase bestaat uit het doortrekken van het spoor van Veendam naar Stadskanaal. Daar liggen al rails die nu gebruikt worden door museumspoorlijn STAR. Op dit baanvak ontbreekt echter beveiliging zoals bijvoorbeeld seinen en detectieapparatuur. De werkzaamheden moeten in 2026 klaar zijn.

“Belangrijke stap”

De Stichting Nedersaksenlijn laat weten blij te zijn: “Dit is een belangrijke stap voor de realisatie van de Nedersaksenlijn. Het is ook een goede eerste stap op weg naar de totale realisatie van de Nedersaksenlijn.” Op dit moment zijn de bouwplannen voor het traject Veendam naar Stadskanaal klaar. Voor de verbinding Stadskanaal via Ter Apel naar Emmen wordt later dit jaar met de planontwikkeling gestart.

Emmen

Tussen Stadskanaal en Musselkanaal liggen ook rails. Sinds de herfst van 2018 rijden er echter geen stoomtreinen van de STAR meer naar Musselkanaal vanwege de slechte staat van het spoor bij Nieuw-Buinen. Tussen Musselkanaal en Emmen liggen geen rails meer. De bedoeling is dat de Nedersaksenlijn in de toekomst een spoorlijn wordt die een belangrijke verbinding vormt tussen Groningen en Enschede.