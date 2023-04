JOVD wil dubbele Eemshavenweg van Stad tot Eemshaven

Foto via Google Maps - Streetview

Als het aan de JOVD ligt, gaat de provincie Groningen de verdubbeling van de N46 (de Eemshavenweg) meenemen in haar plannen voor de komende vier jaar.

De jonge liberalen vinden de uitbreiding naar vierbaansweg tot aan Middelstum niet genoeg. Volgens voorzitter Thomas Pauwels is de huidige tweebaansweg een ‘verschrikkelijke ontsluiting’: “Het is van de zotte dat een industriegebied van landelijk belang slecht bereikbaar is. Het geld voor de verbreding van N33 is grotendeels verloren gegaan aan de nieuwe ring rondom Groningen. Een goede ontsluiting voor de ringweg is beter dan de Eemhavenweg voor een deel te verbreden en in de toekomst de N33 weer te gaan aanpakken.”

De provincie moet de gehele verbreding van de N46 daarom meenemen in haar plannen voor de komende vier jaar, aldus Pauwels: “De provincie Groningen moet nu juist de totale verbreding van een vierbaansweg voor de N46 werkelijkheid gaan maken. “Met half werk los je helemaal niets op. Je moet je verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor een bestendige infrastructuur tussen de Eemshaven en de stad Groningen.”