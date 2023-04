Jonge RUG-onderzoekers naar buitenlandse onderzoeksinstituten met Rubicon-beurs

Foto: Fernando Zhiminaicela via Pixabay

Drie pas gepromoveerde RUG-wetenschappers kunnen, dankzij een beurs uit het programma Rubicon van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, twee jaar onderzoek doen aan buitenlandse onderzoeksinstituten.

Twee van de drie wetenschappers waar de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen (ZonMw) een beurs aan toekennen, werken als onderzoeker bij het UMCG. Zij gaan onderzoek doen naar nieuwe opsporingsmethoden voor chronische darmontstekingen en kanker-veroorzakende eiwitten. De derde onderzoeker (Y.G. Bolsius) zoekt uit hoe herinneringen uit het verre verleden worden opgeslagen in het brein.

Met een Rubicon-financiering kunnen wetenschappers tot twee jaar onderzoek doen aan een buitenlandse onderzoeksinstelling, iets wat voor veel wetenschappers een belangrijke stap is in hun carrière. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf.