Jimmy Dijk (SP) verruilt Groningse raad na 12,5 jaar voor Tweede Kamer

Foto: Suzan de Grijs

Na 12,5 jaar in de gemeenteraad van Groningen gaat Jimmy Dijk, fractievoorzitter van de SP, naar de Tweede Kamer. Hij wordt woordvoerder gezondheid.

Jimmy Dijk: “Ik blijf natuurlijk in Groningen wonen en ik zal de gemeentepolitiek vreselijk gaan missen, en zal die natuurlijk blijven volgen, maar gezondheid is een enorm interessante en belangwekkende portefeuille. Ik vind het een eer dat ik die mag vervullen.” Dijk is dan ook veel van plan: ”Weg met de concurrentie en commercie. Juist samenwerking en solidariteit moeten weer centraal komen te staan. Daar ga ik mij voor inzetten.”

De 37-jarige Dijk is socioloog en was kandidaat-Kamerlid bij de verkiezingen van 2021 en is lid van het partijbestuur van de SP. Hij was voor die partij ook scholingsmedewerker. De SP is veelvuldig te vinden in de wijken en vroeg onder zijn leiding vaak de aandacht voor schimmelproblematiek en de slechte staat van onderhoud. Ook vroeg de partij aandacht voor de positie van zorgmedewerkers en bereikte, samen met de PvdA, dat het schoonmaakpersoneel weer in dienst kwam van de gemeente.

De nieuwe fractievoorzitter van de SP-fractie wordt Daan Brandenbarg, de huidige nummer twee van de partij in de gemeenteraad.

Het Groningse smaldeel in de Tweede Kamer bestaat straks uit de SP’ers Sandra Beckerman en Jimmy Dijk, de PvdA’ers Henk Nieboer en Julian Bushoff, Anne Kuik van het CDA, Stieneke van der Graaf (CU) en Wieke Paulusma (D66).

Dijk wordt aanstaande donderdag tot Tweede Kamerlid benoemd.