Jimmy Dijk (SP) beëdigd als Tweede Kamerlid

“Dat verklaar en beloof ik”. Met die woorden is Jimmy Dijk (SP) op donderdagmiddag beëdigd als Tweede Kamerlid. Dijk was tot dan fractievoorzitter van de SP in de gemeenteraad, waar hij in totaal 12,5 jaar onderdeel van was. In de Kamer zal hij de rol van woordvoerder zorg voor de partij op zich nemen.

Dijk stond tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 op plek tien van de kandidatenlijst. De SP behaalde toen negen zetels, waardoor hij net niet de Kamer in kwam. Toch was het wel te verwachten dat het moment ooit zou komen. “Je weet dat het eraan kan komen als er iemand stopt en ik was de eerstvolgende”, zegt Dijk. “Ik kan niet wachten om hier debatten te voeren.”

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter voor de SP in de Tweede Kamer, is erg blij met de komst van Dijk. “Te gek natuurlijk. We werken al langer samen binnen de SP en Jimmy is echt van de acties voeren. Dus ik denk dat hij hier in Den Haag wel de boel gaat helpen wakker schudden. Hij is van de duidelijke taal en ik denk dat dat hier zeer welkom is.”

Mede-Groninger Julian Bushoff (PvdA) werd afgelopen november geïnstalleerd als Tweede Kamerlid. Hij denkt ook dat de landelijke politiek het voormalig gemeenteraadslid goed kan gebruiken: “Jimmy en ik lopen al een tijdje samen rond in de politiek. Hij is een echte volksvertegenwoordiger en SP-man. Dit kabinet maakt vaak asociale keuzes en daarom heb je echt even iemand nodig die er tegenaan beukt en kiest voor een sociale koers. Dat is aan Jimmy wel besteed.”

Dijk staat bekend als een politicus die veel in de wijken van Groningen te vinden was: “Ik ga mijn uiterste best doen om dat hier vanuit Den Haag ook te doen. Zorg is een onderwerp dat veel mensen ontzettend belangrijk vinden dus daar heb ik heel erg veel zin in. In mijn dagen buiten de Kamer ben ik van plan om veel het land in te gaan en met mensen goede acties op te zetten om de druk hier op te voeren.”

Ondanks de politieke verhuizing van Dijk naar Den Haag blijft hij verbonden aan Stad. “Ik heb met de partij altijd één afspraak gehad: Ik ga nooit verhuizen uit Groningen.”