Jeugddetentie geëist tegen Assenaar (15) die auto-ongeluk veroorzaakte waarbij Stadjer (19) om het leven kwam

Foto: Rechtspraak.nl

Door onbekende oorzaak is de auto waarin de verdachte reed op een uitvoegstrook rechtdoor gereden. Daarbij is de auto de middengeleider opgereden en in botsing gekomen met meerdere bomen. Door de botsing is de auto op de kop op de rijbaan voor het tegemoetkomende verkeer terecht gekomen.

Als gevolg van het ongeval wordt de 19-jarige inzittende uit de auto geslingerd en overlijdt ter plaatse. Wat het OM betreft staat vast dat de destijds 15-jarige jongen, die als verdachte is aangemerkt en zelf ook zwaargewond raakte, de auto heeft bestuurd. Naast het niet beschikken over een rijbewijs reed de jongen volgens het OM te hard en had hij de auto onvoldoende onder controle.

Van de geëiste zes maanden jeugddetentie zijn er vijf voorwaardelijk. Wel mag hij twee jaar geen rijbewijs plichtig voertuig besturen.